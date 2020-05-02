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Ostrish Fat
Ostrish Fat
300 ₽
Диабелат
Диабелат
900 ₽
Простанулин
Простанулин
4800 ₽
ElCaptain Colocynth
ElCaptain Colocynth
300 ₽
Золотая пыльца
Золотая пыльца
400 ₽
Дикий заряд
Дикий заряд
3200 ₽
Фроксинол
Фроксинол
2800 ₽
Bladder
Bladder
300 ₽
Простанулин
Простанулин
4800 ₽
Черный тмин
Черный тмин
250 ₽
Тыквенное масло
Тыквенное масло
300 ₽
Кыст аль Хинди
Кыст аль Хинди
300 ₽
Истимрар
Истимрар
3200 ₽
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Biodaru - поможет Вам восстановиться и наслаждаться каждым днем!

Один из самых эффективных и популярных способов лечения – это травы. Лекарства на основе натуральных растений обладают мягким и щадящим воздействием на организм, они отлично справляются со многими заболеваниями и оказывают огромную пользу организму. По этой причине продукция от компании «Биодару» пользуется большим спросом у потребителей. Мы используем натуральные составляющие в своих препаратах и гарантирует их высокую эффективность.

В составе лечебных средств только натуральные компоненты, которые не оказывают вреда организму, а обеспечивают длительный и качественный эффект. Торговая марка Биодару предлагает уникальные препараты, обладающие оригинальной рецептурой, проверенной годами. Растительные составляющие помогают в исцелении многих заболеваний, и продукция бренда отлично справляется с этой задачей.

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